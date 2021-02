Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 4,14 persoane la mia de locuitori, in usoara creștere fata de ziua de joi, 7 decembrie. Bucureștiul a raportat cele mai multe cazuri noi, peste 860, iar incidența imbolnavirilor este de 3,69, in ușoara creștere fata de ziua…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din țara, fiind raportate 4,16 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, in usoara scadere fata de ziua precedenta (4,28). In schimb, in București, au fost inregistrate luni cele mai multe cazuri noi de cazuri noi din Romania: 522,…

- Ilfov continua sa fie pe primul loc in randul judetelor cu cele mai mari rate de infectare din țara, fiind raportate 4,24 de cazuri de coronavirus la mia de locuitori, in usoara scadere fata de ziua precedenta. Bucurestiul se afla pe locul doi la incidența imbolnavirilor, cu 3,47. Timis este ultimul…

- Județul Ilfov are la o rata de infectare de 4,96, in scadere cu 0,41 fața de raportarea precedenta, insa ramane in continuare cea mai ridicata din țara. In schimb, in București, luni, au fost inregistrate cele mai multe cazuri de coronavirus din țara: 1.319, cu 361 mai multe infectari fața de ziua de…

- Județul Ilfov are la o rata de infectare de 5,37, in scadere cu 0,28 fața de raportarea precedenta, insa ramane in continuare cea mai ridicata din țara. In schimb, in București, luni, au fost inregistrate cele mai multe cazuri de coronavirus din țara: 958, cu 777 mai multe infectari fața de ziua de…

- Judetul Constanța inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 6,99, persoane la mia de locuitori, in scadere fata de ziua de miercuri, 9 decembrie (7,09). Judetul Ilfov crește la 6,94, de la 6,14, in timp ce in București sunt cele mai multe cazuri noi, peste 1.700, iar incidența imbolnavirilor…

- Judetul Constanta continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 7,04 persoane la mia de locuitori, in usoara scadere fata de ziua de joi, 3 decembrie. Judetul Ilfov scade la 7,01 de la 7,12, in timp ce in București sunt cele mai multe cazuri noi, aproape 1.000, iar incidența imbolnavirilor…

- Dupa București (1.473 de cazuri noi), cele mai multe infectari in ultimele 24 de ore au fost confirmate in județul Cluj, cu 233 mai multe decat ieri.10.108 de cazuri noi de COVID au fost raportate in Romania, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 36.963 teste. Cele mai multe cazuri de coronavirus…