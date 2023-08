Lider liberal și șef de Consiliu Județean: „Asta echivalează practic cu scoaterea PNL de la guvernare!” Masurile de reducere a cheltuielilor bugetare și cele de fiscalitate continua sa iște discuții la nivelul coaliției de guvernare. „PNL trebuie sa iasa de la guvernare in masura in care guvernarea nu ține cont de prioritațile liberale și marește fiscalitatea” – susține, miercuri, unul dintre liderii Partidului Național Liberal, șef, totodata, de Consiliu Județean (CJ). […] The post Lider liberal și șef de Consiliu Județean: „Asta echivaleaza practic cu scoaterea PNL de la guvernare!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Alin Tise, vicepresedintele PNL si presedintele Consiliului Judetean Cluj, a scris, intr-o postare pe Facebook, ca masurile economice propuse de PSD "echivaleaza practic cu scoaterea PNL de la guvernare".

- Sa scazi pragul pentru IMM-uri la 300.000 lei, atenție, lei, nu euro, este un atentat la toate IMM-urile din Romania. La fel și impunerea impozitului de 16% acolo unde rata de rentabilitate depașește 30% sau creșterea impozitului pe dividende la 10%. Unde este restructurarea cheltuielor statului? Ca…

