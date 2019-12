Liderul grupului liberal din Camera Deputatilor, Florin Roman, a declarat luni ca a depus un amendament la Ordonanta 114 de mentinere a sporurilor in forma in care sunt platite acum, pentru a fi evitate "mari probleme cu contractele colective de munca" in anumite zone, potrivit AGERPRES.

"Impreuna cu Dan Vilceanu am depus un amendament de mentinere a sporurilor in forma in care sunt platite acum, iar o plafonare a lor la nivelul lui 2019, incepand cu anul viitor, am gandit-o practic in doi pasi, pentru ca ne puteam trezi in situatia de a fi incalcate contracte colective de munca si de…