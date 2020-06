Stiri pe aceeasi tema

A devenit deja un trend ca inainte de o pronunțare definitiva a judecatorilor in cazuri de corupție, inculpati celebri ai Romaniei sa fuga din tara. Despre unii stim unde se afla, dar altii sunt inca de negasit.

Un numar de 26 de candidati se lupta pentru șapte locuri vacante in Colegiul Director al CNCD. Printre ei, fostul europarlamentar PSD Doru Frunzulica și fostul deputat PSD Horia Grama, dar și un actual senator PSD, Adrian Diaconu. Numirile se vor face prin votul deputaților și senatorilor, intr-un…

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, scrie despre Klaus Iohannis ca este un politician „anti-maghiar" care implica Ungaria și Guvernul de la Budapesta in campania electorala romaneasca. Reacția vine dupa ce Iohannis a sesizat CCR despre deschiderea unui punct de trecere a frontierei.

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a elaborat proiectul de lege pentru stabilirea datei alegerilor locale, actul normativ fiind necesar sa intre in vigoare cel tarziu la data de 29 iulie. AEP propune 27 septembrie data alegerilor locale.

China a inculpat in mod oficial de spionaj doi canadieni detinuti in aceasta tara din 2018, in numele securitatii nationale, intr-un dosar care afecteaza relatiile diplomatice intre Beijing si Ottawa, relateaza AFP preluat de news.ro

Catalin Predoiu, ministrul Justitiei, trebuia sa anunte in deschiderea sedintei de Guvern de joi seara ca a solicitat revocarea fostului ministru Tudorel Toader din Comisia de la Venetia. Predoiu insa si-a uitat insa misiunea, asa ca a fost prins in offside in direct de premierul Ludovic Orban.

In aceste momente are loc o sedinta de Guvern.UPDATE 2 Am inaintat la Comisie propunerea pentru excluderea lui Tudorel Toader din aceasta structura, nr . Acest Guvern nu va atenta la independenta justitiei. Aceasta cerere o va face Guvernul, catre Comisia de la Venetia, pentru aplicarea prevederilor…

Ministerul Justiției a propus Guvernului eliberarea lui Tudorel Toader din funcția de membru al Comisiei de la Veneția, dupa ce judecatorii CEDO au stabilit ca demiterea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA a fost abuziva, transmite.Ludovic Orban a declarat ca fostul ministru al Justiției,…