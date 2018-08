Lider ISIS, ucis. Operațiune devastatoare Altii zece membri ai ISIS au fost ucisi in aceasta operatiune aeriana si terestra purtata de forte afgane si externe, a precizat Directoratul National pentru Securitate, intr-un comunicat difuzat la Kabul.



Mari cantitati de arme grele si usoare, precum si de munitii au fost distruse in timpul loviturilor aeriene impotriva a doua ascunzatori ale Statului Islamic.



Guvernatorul provinciei Nangarhar a declarat ca Erhabi a fost cel de-al patrulea lideri al SI in Afganistan ucis incepand din iulie 2017.



Gruparea islamista dispune de un bastion puternic in Nangarhar,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

