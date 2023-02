Stiri pe aceeasi tema

Echipa Juventus Torino a remizat pe teren propriu, scor 3-3, cu formatia Atalanta Bergamo, duminica in etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Italiei, la doua zile dupa ce "Batrana doamna" a fost sanctionata dur, cu retragerea a 15 puncte, pentru frauda contabila legata de transferurile unor jucatori.

Echipa engleza Arsenal Londra a invins duminica, pe teren propriu, scor 3-2, formatia Manchester United, intr-un meci in care golul victoriei londonezilor a fost inscris in minutul 90. Arbitrul a consultat VAR-ul inainte sa acorde golul, informeaza News.ro.

Echipa engleza Manchester United a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, formatia Bournemouth, intr-un meci al etapei a 19-a din Premier League. Brighton s-a impus la Liverpool, cu Everton, scor 4-1, iar Arsenal a reusit doar un egal, pe teren propriu, cu Newcastle, scor 0-0, anunța news.ro.

Echipa FC Liverpool s-a inclinat pe terenul formatiei Brentford, cu scorul de 1-3, luni seara, in primul meci al etapei a 19-a a campionatului de fotbal al Angliei, conform Agerpres.

Antrenorul lui Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a declarat ca "nu este prea fericit" ca Premier League se va relua la doar opt zile dupa Cupa Mondiala si a sugerat ca ar putea odihni cativa fotbalisti pentru meciul de luni, de Boxing Day, de pe terenul lui Brentford, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Portarul francez Hugo Lloris, care a pierdut finala Cupei Mondiale impotriva Argentinei, nu va fi folosit de Tottenham Hotspur in meciul de luni cu Brentford, din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Angliei, informeaza L'Equipe, potrivit Agerpres.

Campioana la baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a bifat, miercuri, prima infrangere pe teren propriu, in grupa A din 7 Days EuroCup, cu formatia germana ratiopharm Ulm. Este a sasea infrangere pentru U BT Cluj in noua etape, potrivit news.ro.

Echipa engleza Arsenal Londra a castigat sambata seara, in deplasare, meciul disputat in compania formatiei Wolverhampton Wanderers, scor 2-0, in etapa a 16-a din Premier League, anunța news.ro.