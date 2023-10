Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, a fost exclus din Partidul Social Democrat de Biroul Permanent Județean al PSD Argeș, intrunit in ședința extraordinara miercuri seara, la doar cateva ore dupa ce edilul a fost reținut de DNA.

- Premierul si presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat mita pe care presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant primind-o, el spunand ca nu a vazut in viata sa ”atatia bani la un loc” si marturisind ca nu credea sa mai vada la televizor astfel de spete. ”Eu…

