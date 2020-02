O drona militara israeliana a atacat joi un vehicul, in satul Hader, in apropiere de Quneitra, in zona Inaltimilor Golan aflata sub control sirian.

Televiziunea de stat siriana a transmis ca "un civil" a fost ucis in atac, dar, conform unor surse militare, persoana ucisa este Imad Tawil, un lider al grupului islamist siit Hezbollah, sustinut de Iran.

