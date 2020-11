Lider din PNL, diagnosticat cu Covid-19 Un lider din Partidul Național Liberal a fost diagnosticat cu infecție cu coronavirus. Este vorba despre președintele PNL Argeș. Liderul PNL de Argeș, Adrian Miuțescu, a fost diagnosticat cu Covid-19. „Am fost depistat pozitiv cu coronavirus. Retransmit apelul binecunoscut catre populație: protejați-va!(…) Nici eu nu am fost ocolit de Covid-19. In consecința, voi respecta prevederile legale. Tratament și izolare pana cand urmatorul test va ieși negativ. Vreau, cu aceasta ocazie, sa retransmit apelul deja binecunoscut catre populație. Protejați-va! Respectați recomandarile autoritaților! Paza buna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

