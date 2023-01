Stiri pe aceeasi tema

- Deian Sorescu (24 de ani) a debutat la FCSB in amicalul cu polonezii de la Pogon Szczecin, incheiat 0-2. Folosit mai intai fundaș dreapta, iar mai apoi extrema, ex-dinamovistul pare sa se fi integrat rapid in formația roș-albaștrilor. Fotbalistul venit sub forma de imprumut de la Rakow a explica care…

- Transferul lui Deian Sorescu (25 de ani) a capatat contur, iar fostul capitan al lui Dinamo se va alatura in scurt timp lotului pregatit de Mihai Pintilii. In sfarșit, s-a realizat mutarea banațeanului in roșu-albastru, in condițiile in care Gigi Becali l-a vanat de mai multa vreme. Dinamo n-a acceptat…

- Echipele care se califica in sferturile Cupei Romaniei din Grupa B se decid azi, de la ora 20:00. FC Botoșani – FCSB, Mioveni – UTA și Oțelul – Gloria Buzau sunt meciurile serii. CS Mioveni va juca diseara, de la ora 20, pe Stadionul Orașenesc, cu UTA. Argeșenii sunt liderii grupei, cu 6 puncte, in…

- Cristi Borcea s-ar putea intoarce la Dinamo. In timpul acesta, Marius Niculae este de parere ca echipa nu va ajunge la nivelul de altadata fara un investitor puternic. Fostul atacant vine astazi cu dezvaluiri despre posibila revenire a iubitului Valentinei Pelinel in prim-plan. Fanii clubului au ramas…

- FCSB a caștigat categoric derbiul etapei a 17-a din Superliga, 3-1 cu Rapid București, la capatul unui joc cu nerv, dar și cu destule reușite. Partida de duminica seara s-a desfașurat de „Arena Naționala“. Gazdele au deschis scorul prin Andrei Cordea, care a profitat de o eroare a defensivei adverse…

- Sponsor principal al SuperLigii, Superbet continua sa recompenseze pasiunea fanilor, care in aceasta ediție 2022-2023 sunt prezenți in cel mai mare numar din ediția 2008-2009 incoace! Felicitari pentru implicare și continuam impreuna sa facem atmosfera frumoasa in SuperLiga de fotbal! Acum, fanii lui…

- Superbet e sponsorul SuperLigii și din aceasta postura onoranta, liderul național din domeniul pariurilor sportive vrea sa vada pe stadion cați mai mulți fani imbracați in tricourile echipelor de suflet! Daca ești unul dintre fanii lui FC U Craiova 1948 sau unul dintre fanii fotbalului romanesc, ai…