- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, si "camarila sa" ca au transformat institutiile statului in instrumente de represiune si anunta ca va solicita liberalilor din Comisiile de aparare ale Parlamentului audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor…

- 'Cateva zeci de mii de romani au venit in Piata Victoriei ca sa transmita un mesaj simplu: nu mai vor penali in functii publice! Ei vor un stat normal, care sa ii respecte! Din pacate, statul condus de PSD-ALDE a decis astazi sa ii gazeze pe cetatenii care protestau in mod pasnic impotriva penalilor.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca ordonanta de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este „dedicata infractorilor din Romania, dintre care multi sunt in functii publice”.

- "Comparatia ministrului Petre Daea dintre incinerarea porcilor atinsi de virusul pestei cu cel mai mare lagar de exterminare nazist este sinistra si tradeaza o lipsa grava de empatie, de decenta si smerenie in fata uneia dintre cele mai mari tragedii ale umanitatii. Declaratia ministrului Daea nu…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a cerut, joi, ministrului de Interne si sefului Jandarmeriei Romane, Carmen Dan si Sebastian Cucos, sa demisioneze, sustinand ca la protestul de miercuri, din Piata Victoriei, ”au transformat Jandarmeria Romana in bratul armat al lui Liviu Dragnea”.

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a reactionat vineri la cererea de demisie din partea PNL adresata Ministrului de Interne Carmen Dan, pentru o asa-zisa "explozie a infractiunilor comise cu violenta la nivel stradal". Primarul General al Capitalei considera ca astfel de reactii mizeaza pe specularea…