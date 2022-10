Lider Black Lives Matter este acuzat că a furat 10 milioane de dolari din organizație Liderul Fundației Black Lives Matter Global Network a fost acuzat de foști colegi ca a furat donații de peste 10 milioane de dolari pentru uz personal, potrivit unui proces intentat in instanța saptamana aceasta, scrie latimes.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE…

Stiri pe aceeasi tema

- Un blockchain legat de Binance, cea mai mare bursa de criptomonede din lume, a fost afectat de un hack de 570 de milioane de dolari, a declarat vineri un purtator de cuvant al Binance, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de hack-uri care au afectat sectorul cripto in acest an, scrie Reuters.…

- Cetațenii cehi au strans 1,3 milioane de dolari pentru a cumpara un tanc modernizat. Acesta va fi donat armatei din Ucraina, potrivit Reuters, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- BBC a anuntat vineri ca a donat 1,42 milioane de lire sterline (1,64 milioane de dolari) unor asociatii de caritate, reprezentand echivalentul incasarilor pe care le-a obtinut in urma controversatului interviu realizat in 1995 cu printesa Diana, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un judecator a autorizat procurorii americani sa confiște un avion Airbus in valoare de 90 de milioane de dolari deținut de oligarhul rus sancționat Andrei Skoch, au anunțat luni procurorii federali din Manhattan, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite anunta luni ca urmeaza sa trimita armament suplimentar, in valoare de 550 milioane de dolari, fortelor ucrainene care lupta impotriva invaziei ruse, inclusiv munitie pentru lansatoare de racheta, tot mai importante in batalie, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- "DC League of Super-Pets", o aventura animata despre prietenii cu patru picioare ai supereroilor legendari, a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american cu incasari de 23 de milioane de dolari din 4.313 de cinematografe, potrivit Variety, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai…

- O operatiune a Interpol impotriva falsificarii de medicamente a dus la confiscarea a trei milioane de produse in valoare de 11 milioane de dolari, informeaza miercuri agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Lui Cristiano Ronaldo i s-ar fi oferit șansa de a parasi Manchester United și de a caștiga 250 milioane de dolari in Arabia Saudita. Informația a fost dezvaluita de TVI News din Portugalia, in contextul in care portughezul vrea sa plece, dar nu este lasat, anunța mediafax. Fii la curent cu…