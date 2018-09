Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Marian Cucșa a declarat, miercuri seara, ca intre ALDE și PSD exista o ințelegere politica "intre partide, nu intre persoane", motiv pentru care liderii formațiunii nu au ce comenta despre situația din PSD, potrivit Mediafax.

- Tot mai multi membri social democrati spun ca asa-zisa scrisoare a celor peste 20 de lideri PSD nu ar exista, motiv pentru care ea nici nu a aparut in spatiul public. Joi, surse politice sustineau ca mai multe organizatii PSD au discutat despre retragerea sprijinului lui Liviu Dragnea.

- Dupa ce mai multi internauti au anuntat ca au fost raportati la Facebook, pentru ca au evaluat Politia Româna cu doar o steluta, institutia în cauza a reactionat cu un comunicat chiar pe Facebook, în care precizeaza ca n-a raportat pe nimeni.

- Fostul premier Victor Ponta se apara, pe Facebook, in scandalul acuzațiilor privind OUG-ul pe care l-ar fi emis pentru a-i oferi Laurei Codruța Kovesi o locuința de serviciu. Ponta susține ca la mijloc ar fi vorba de manipulare, cu ajutorul unor jurnaliști platiți de Liviu Dragnea și prezinta in…

- Dacian Cioloș și Dan Barna, intr-o scrisoare comuna, fac apel la unitate in randul partidelor din opoziție. Liderii spun ca agenda publica a fost deturnata de incercare de a-l salva de la condamnare pe Liviu Dragnea, iar discursul politic a fost degradat prin nepotism și incompetența. Cioloș și Barna…

- CNMR pune piciorul in prag in scandalul fake news in care a fost implicata fiica ministrului Educatiei"In urma informațiilor aparute in mass media despre postarea pe Facebook a unor mesaje și conținut presupuse a aparține fiicei ministrului educației naționale, CNMR face urmatoarele declarații…