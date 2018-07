Lider ALDE : Nu se mai impune suspendarea preşedintelui Iohannis după revocarea lui Kovesi "Noi in ALDE nu am discutat de suspendarea presedintelui, decat acesta legat de refuzul de a semna decretul de revocare a doamnei Kovesi din fruntea DNA. Alte subiecte legate de suspendare nu au fost discutate, raman insa subiectele legate de respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, raman subiectele legate de tot ceea ce s-a intamplat in Justitia din Romania.(...) Din punctul meu de vedere, nu se mai impune acum o suspendare a presedintelui, dar nu este o discutie facuta in cadrul ALDE, in cadrul coalitiei, pot exista argumente pro si pot exista argumente contra", a spus Gerea la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

