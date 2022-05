Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, a anuntat luni ca, se va intalni cu Recep Tayyip Erdogan, pentru a contribui la crearea unui “grup de contact umanitar” care sa reuneasca Ucraina si Rusia, noteaza AFP. Intr-o conferinta de presa la New York, el a spus ca…

- Turcia și alte națiuni trebuie sa discute in continuare cu Rusia pentru a ajuta la incheierea razboiului din Ucraina, a declarat duminica, 27 martie, purtatorul de cuvant al președintelui Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, adaugand ca Kievul are nevoie de mai mult sprijin pentru a se apara. Turcia,…

- Vladimir Putin l-a sunat pe președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, și i-a spus care sunt cerințele exacte ale Rusiei pentru un acord de pace cu Ucraina. Turcia s-a poziționat cu atenție ca intermediar in conflictul dintre Rusia și Ucraina, in incercarea de a opri razboiul și aducerea beligeranților…

- Recensamantul 2022 incepe luni, 14 martie, cu autorecenzarea populației, care se va face pentru prima data in format online și presupune completarea unui formular. Autorecenzarea se va termina pe 15 mai. Platforma de autorecenzare de pe site-ul recensamantromania.ro va deveni activa la ora 00:00 a…

- Europarlamentarul liberal l-a criticat in termeni duri pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru declarațiile facute de acesta dupa incheierea negocierilor cu omologul sau din Ucraina, desfașurate in cursul zilei de joi, in Turcia.

- Turcia va depune toate eforturile necesare pentru a restabili pacea in Ucraina. Aceasta a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan in timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Acest lucru se precizeaza intr-un mesaj lansat de Departamentul de Legatura al…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca Turcia nu poate abandona relatiile nici cu Rusia si nici cu Ucraina, el criticand faptul ca eforturile diplomatice occidentale nu au dat rezultat, informeaza Reuters, preluand posturi de televiziune locale. Fii la curent cu cele mai…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan este hotarat sa schimbe numele țarii sale din „Turkey” in „Turkiye”, motivand ca actualul nume nu mai reprezinta cultura și valorile poporului turc. Neoficial insa schimbarea numelui ține de semnificația cuvantului „turkey” in limba engleza, care inseamna „curcan”.…