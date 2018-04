Stiri pe aceeasi tema

- Giuseppe Pelle, un lider al mafiei italiene, membru al conducerii organizatiei infractionale 'Ndrangheta, a fost arestat în urma unui raid al politiei în satul Condofuri din provincia Calabria, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului de stiri The Local.

- Inlocuit in minutul 63 cu Barberis, romanul Adrian Stoian a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren. Olteanul a marcat in minutul 23 golul de 2-0, iar evolutia sa l-a facut pe Zenga sa vorbeasca la superlativ, intr-o interventie la SkySport. “La antrenamente toti jucatorii…

- Un clip video filmat în Roma acoperita de zapada s-a viralizat pe Facebook, iar oamenii își doresc dintr-o data sa ramâna blocați pentru vreo câteva zile în Cetatea Eterna.

- Napoli s-a impus la limita cu 1-0 (0-0) in fieful celor de la Atalanta si a ramas lider in Serie A cu 54 de puncte. Unicul gol al confruntarii de pe „Stadio Atleti Azzurri d'Italia” din Bergamo a fost marcat de Mertens in minutul 65.A

- Cu peste 5 000 de angajați și peste 200 de magazine in țara noastra, gigantul german se afla intr-o continua extindere și este foarte bine poziționat pe piața, iar romanii par din ce in ce mai atrași de produsele pe care le comercializeaza.Deși este foarte bine vazut, in 2017, gigantul a fost…

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza Agerpres citand Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

- Presa internationala si agentiile de stiri au relatat in ultimele zile despre furtuna puternica care a provocat haos in nord estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana acum 17 decese.Potrivit acestora, ninsorile si inundatiile au dat peste cap traficul rutier si aerian iar fenomene neobisnuite…