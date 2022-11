Creșterea pensiilor este motiv de discuții aprinse intre partidele din coaliția de guvernare. Daca social democrații vor mai mult, liberalii merg pe o creștere ceva mai ponderata. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune ca procentul corect de creștere a pensiilor este de 15-16%. „Eu am abordat din punct de vedere moral (…), fiindca eu consider ca trebuie sa faci un efort, ai aceasta obligatie morala fata de pensionari si poti sa faci loc in buget pentru a acoperi rata inflatiei. Sigur ca nu mergem la gramaj fin (…), dar un 15-16% poti sa faci, trebuie sa gasesti loc pentru pensionari care au muncit…