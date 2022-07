Stiri pe aceeasi tema

- Europa s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarna din ultimii 60 de ani, a declarat, marti seara, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, transmite Agerpres. „Va fi o iarna grea si sper ca noi nu vom avea probleme cu gaze, dar vor fi mai scumpe, asta este clar, asta este situatia. Noi am adoptat…

- In plin sezon al vacantelor, seful Wizz Air spune ca se asteapta la tot mai multe anulari ale curselor in perioada urmatoare.De vina ar fi costurile de operare, grevele și lipsa forței de munca.Directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat ca operatorul aerian este increzator…

- Construcția gazoductului IGB intre Grecia și Bulgaria in valoare de 220 de milioane de euro a fost finalizata și va fi conectat la sistemul unificat al gazoductului Trans-Adriatic (TAP).Funcționarea instalației este programata sa inceapa luna aceasta. Lansarea va oferi Bulgariei o cale de…

- Compania Rosneft inchide proiectul Vostok Oil, in cadrul caruia era planificat sa efectueze lucrari de amploare pentru explorarea campurilor petroliere din Arctica.Bugetul inițial al programului a fost de 10 trilioane de ruble.Sancțiunile impotriva Rusiei, care au dus la retragerea…

- Guvernul ia in calcul ca in aceasta iarna, in functie de evolutia regionala legata de razboiului din Ucraina si efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, sa impuna o reationalizare a consumului de gaze, pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro, populatia nefiind afectata de o…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta ca compania americana NuScale Power si Societatea Nationala Nuclearelectrica din Romania au convenit sa colaboreze in vederea amplasarii unei centrale cu reactoare SMR. Astfel, spune ministrul, Romania va deveni o tara independenta energetic si prin amplasarea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 16 aprilie, ca inainte de a avea discutii cu specialisti, inclusiv cu cei din domeniul sanatatii si securitatii in munca, dar si cu partenerii sociali nu va exprima un punct de vedere oficial cu privire la propunerea de modificare a programului…

- Germanii ar trebui sa inceapa sa economiseasca energie acum pentru a deveni mai independenti de combustibilii fosili proveniti din Rusia, a afirmat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, in contextul in care cea mai mare economie a Europei cauta modalitati de a reduce importurile de gaze naturale…