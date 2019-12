Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general intervine și cere masuri urgente impotriva lui Daniel Dinca dupa ce a aresat mai multi jurnalisti marti, la iesirea din sediul CNA. Bogdan Licu a anuntat miercuri ca politistii vor propune ca Daniel Dinca, fiul lui Gheorghe Dinca, sa fie cercetat sub control judiciar. “Este un lucru…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au luat in cursul zilei de miercuri, dupa expirarea perioadei de retinere a barbatului de 33 de ani, din comuna Ipotesti, depistat la volan cu o alcoolemie de 2,92 g/l alcool in sange, masura cercetarii in continuare a acestuia sub control ...

- Procurorul care a pazit poarta lui Gheorghe Dinca face o miscare neasteptata. Ovidiu Popescu cere reaudierea a sapte politisti care au participat la operatiunea din acea noapte deoarece ar fi mintit la primele declaratii pe care le-au dat in fata procurorilor, anunța Antena3.Acesta sustine…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a anuntat, marti, ca dosarul in care sunt vizati medicii de la INML care au efectuat expertiza privind fragmentele osoase descoperite in butoiul din locuinta lui Gheorghe Dinca si la liziera padurii va fi declinat la DIICOT, scrie Agerpres. "Am fost…