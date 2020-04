Licitatiile pentru tramvaiele si autobuzele electrice ale Capitalei sunt suspendate. Cu ce vom calatori in siguranta si fara sa ne ingramadim, cand vom reveni la serviciu?

Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates susține ca, din cauza faptului ca nimeni nu a fost pregatit pentru pandemie, va fi nevoie de o anumita perioada de timp pentru finaliza acest tratament. Miliardarul a mai punctat ca, pentru a ajunge la o formula perfecta, un vaccin se produce in aproximativ 5-6 ani. Cu toate acestea, din…

- Intrebare: Pot sa-mi transport cu mașina soția/soțul la/de la serviciu?Raspuns: Daca apreciați ca motivul deplasarii este unul justificat, puteți face acest lucru completand declarația pe proprie raspundere raportat la prevederea din art.1 litera d din Ordonanța Militara nr. 3 din 2020 (deplasarea din…

- Politistii din Brasov au demarat o ancheta, dupa ce in spatiul public au aparut fotografii cu mai multe persoane care circula inghesuite cu un mijloc de transport in comun, potrivit news.ro.”In urma aparitiei in mediul online a unor imagini in care se observa mai multe persoane care calatoresc…

- Programul mijloacelor de transport in comun din Iași a fost limitat, in urma unei decizii a Comitetului local pentru Situații de Urgența. Astfel, tramvaiele și autobuzele vor circula numai intre anumite ore, anunța MEDIAFAX.Decizia de restrangere a programului mijloacelor de transport in comun…

- Focul a izbucnit la o cladire parasita din cartierul Giulești. In interior se afla un numar foarte mare de anvelope uzate care pot emana o toxicitate crescuta in momentul in care sunt arse.Patru autospeciale ISU București - Ilfov acționeaza pentru stingerea incendiului.Intreaga zona este plina de resturi…

- 800.000 de persoane cu dizabilitați care traiesc in Romania fara opțiuni viabile de locuri de munca. Cum iși caștiga Viorel existența.Cand Viorel trece prin mulțime, oamenii iși apleaca privirea și il urmaresc cu mirare. Uneori, din cauza vitezei cu care se deplaseaza, cei din jur se sperie cand apare…

- Crește numarul deceselor cauzate de virusul gripal. Un baiețel de 4 ani din Cluj a murit, numarul victimelor din acest sezon ajungand astfel la 11. Intre timp sporește și ingrijorarea autoritaților care s-au intrecut in masuri de urgența.

- Vlad Voiculescu va explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 11.00, pe ce criterii va fi stabilit candidatul comun al Aliantei USR-PLUS pentru Bucuresti, in contextul competitiei cu Nicusor Dan. Va avea Alianta USR-PLUS candidat comun chiar daca vor fi alegeri in doua tururi? Ce solutii are Vlad Voiculescu…