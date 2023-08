Licitatii publice. O firma din Arges asigura consultanta in cadrul proiectului SAFE CITY 20 implementat de Primaria Constanta (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea contractului este de 122.770 lei fara TVA Primaria Constanta a atribuit direct societatii Silva Sistems SRL un contract de achizitie consumabile cartuse cu cerneala si toner pentru imprimante si copiatoare Silva Sistems SRL este controlata de Dorin Mircea Berbescu, asociat unic si, totodata,…

- Primaria Constanta a atribuit direct contractul de verificare tehnica in cadrul proiectului de reabilitare a energetica a cladirii scolii gimnaziale nr. 22 "I.C. Bratianuldquo; din municipiu.Valoarea contractului este de 34.900 de lei fara TVA si a revenit societatii Energie Urbana Rsgroup din Constanta.Despre…

- Baza Logistica Navala Constanta a incheiat un contract cu firma Astra Bucuresti amp; Co Prod SRL privind "furnizare si instalare instalatia conditionare F 111". Potrivit descrierii achizitiei publice, Baza Logistica Navala doreste inlocuirea instalatiei de conditionare vechi a fregatei F 111 "Marasesti".…

- Primaria Constanta a atribuit contractul pentru serviciul de asigurare a activitatii de securitate si sanatate in munca SSM " pe durata realizarii lucrarilor de executie pentru obiectivele de investitii gestionate de Directia Dezvoltare si Fonduri Europene.Valoarea totala a achizitiei este de 86.566,40…

- Primaria Constanta a atribuit un nou contract pentru verificarea tehnica a proiectului de reabilitare energetica pentru imobilul scolii gimnaziale numarul 36 "Comandor Dimitrie Stiubei" Valoarea contractului este de 34.900 de lei Castigatorul contractului este un SRL din Constanta infiintat in 2022…

- Primaria Constanta a atribuit direct societatii Allchim DDD CO , serviciul de dezinsectie exterioara in municipiul Constanta, un contract de 265.289.54 lei fara TVA Potrivit www.termene.ro, actionari in cadrul firmei sunt Florina Oana Bajdechi si Ionut George Bajdechi. Cel din urma este si administratorul…

- Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a atribuit un contract in urma unei licitatii publice unei firme din Capitala Atribuirea a avut loc la data de 27 iulie 2023, iar firma castigatoare este Canberra Packard SRL. Firma este fondata in anul 1995 Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a atribuit…

- Valoarea finala a achizitiei este de 889.000 lei, iar firma castigatoare este Prosoft SRL. Firma este fondata in anul 2005 si este din Valcea Primaria municipiului Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, in ceea ce priveste implementarea unor module informatice. Astfel, licitatia…