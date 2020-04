Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Burlacu nu a uitat de unde a plecat. Fostul mare baschetbalist roman, care a antrenat in acest sezon Steaua Bucuresti, a provocat pe facebook mai multe nume importante din sportul romanesc in scopul de ajuta spitalele iesene. Nascut si crescut in Iasi, fost fotbalist la juniorii Politehnicii,…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a reinceput de vineri lucrarile majore de consolidare a platformei drumului pe DN 17, Ilișești, in zona in care sunt de ani de zile probleme cu alunecarile de teren. Lucrarile au inceput in toamna anului trecut, cu coloane forate la adancimi de 13…

- Este primavara și piesele noi ies la iveala! Mirelle este noua artista originara din Republica Moldova, dar stabilita de ani buni la Iași, ce s-a lansat cu single-ul “A Cazut O Stea” saptamana trecuta la celebrul show matinal de la Antena 1, “Neatza cu Razvan și Dani“, ulterior piesa a fost prezentata…

- Lucrarile de modernizare a drumului de centura vor fi demarate saptamana viitoare. Dupa mai bine de un an de contestatii, SC C&I Euroconstruct SRL a reusit sa semneze contractul de executare a lucrarilor. Desi termenul de executie este de 24 de l...

- Dupa succesul avut la evenimentul "24 ianuarie, Vrerea Natiei Romane", in care a deschis programul cultural-artistic al serii dedicate Unirii Principatelor Romane, ansamblul organizeaza vineri spectacolul "Iasul cantecelor noastre". Acesta va avea loc la Teatrul pentru Copii si Tineret "Luceafarul"…

- Proiectul de hotarare privind inaintarea unei linii de imprumut catre o banca europeana, in vederea modernizarii drumului Iasi-Dancu a fost scos, astazi, de pe ordinea de zi a Consiliului Local Iasi. Primarul Mihai Chirica a precizat ca, in ultimele 24 de ore, s-a primit o adresa de la Agentia de Dezvoltare…

- Municipalitatea vrea sa contracteze un credit de 17 milioane euro pentru a debloca proiectul reabilitarii infrastructurii liniei de tramvai pe ruta Iasi - Dancu. Acest proiect a fost aprobat de Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADRNE), dar, initial, nu a mai prins finantare. Primele doua proiecte…

- Comerciantii din Piata Centrala din Buzau si clienții care se aprovizioneaza din acest loc vor mai rabda frigul inca cel puțin o luna de zile. Lucrarile de modernizare a pieței avanseaza mai lent decat se preconiza și se vor incheia in luna februarie. Dupa mulți ani in care au suportat capriciile vremii,…