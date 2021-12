Licitație pentru un sistem de digitalizare și automatizare a fluxurilor de lucru la Primăria Timișoara Pentru a imbunatați eficiența angajaților, Primaria Timișoara va lansa o licitație pentru achiziționarea unui sistem de digitalizare și automatizare a fluxurilor de lucru. Acesta este un pachet software prin care se vor automatiza, eficientiza și monitoriza principalele proceduri de lucru ale municipalitații. De exemplu, taxa de drum pentru mașinile cu restricții de tonaj va putea […] Articolul Licitație pentru un sistem de digitalizare și automatizare a fluxurilor de lucru la Primaria Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

