Licitație pentru sterilizarea gratuită a câinilor din Timișoara. Cine vor fi beneficiarii Primaria Timișoara a anunțat ca a lansat licitația pentru contractul de concesiune a serviciilor de sterilizare a cainilor de rasa comuna și a metișilor acestora, aflați in proprietatea persoanelor fizice cu venituri pana la nivelul salariului mediu brut și domiciliul sau reședința in Timișoara. Primaria subvenționeaza prețul sterilizarii din bugetul local și prin aceasta inițiativa

