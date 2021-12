Primaria municipiului Blaj a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Planul de mobilitate urbana durabila al municipiului Blaj”. Valoarea total estimata pentru proiecte este de 135.000 lei, fara TVA. Dezvoltarea echilibrata a unui teritoriu se poate baza doar pe o abordare integrata, atat din punct de vedere al infrastructurii fizice, cat și in ceea ce privește dezvoltarea serviciilor. Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) are rolul de a contura strategii, initiative…