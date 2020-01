Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex a lansat joi, 23 ianuarie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) o procedura de achizitie de tip licitatie simplificata, pentru realizarea lucrarilor de punere in siguranta a garniturii de metrou, implicata intr-un incident in depoul Berceni pe data de 26 ianuarie 2019, informeaza…

- Trenul "zburator" din depoul Berceni este blocat in parapetul din depou din ianuarie 2018 dupa ce a sarit de pe șine. Președintele sindicatului Metrorex, Ion Radoi, a anunțat miercuri ca metroul va fi dat jos in maximum trei luni de la finalizarea depunerii candidaturii in data de 13 februarie.

- De asemenea, trenul metropolitan care se dorește sa faca legatura directa între localitațile din vecinatatea Clujului, va avea, tot în 2020, terminat studiul de fezabilitate. Noi termene pentru centura metropolitana au fost date de edil: 1 ianuarie 2024. „În acest moment,…

- UPDATE, ora 10:35 – Grav accident feroviar, in aceasta dimineata, in comuna Scheia din judetul Suceava! O persoana a murit iar alta a fost ranita dupa ce un tren a lovit duba in care se aflau. A fost nevoie de interventia pompierilor pentru a scoate din masina persoana ramasa incarcerata. Aceasta…

- Craciunul 2019 are parte de cea mai originala urare, spusa direct de pe scena unui festival de sezon. La Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarna, care a avut loc in orașul Soroca din Republica Moldova, deputata Alla Pilipețcaia, de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a ținut…

- Lucrarile de reabilitare a magistralei de metrou Berceni – Pipera ar putea incepe in primul semestru din 2020, dupa finalizarea procedurii de achiziție, insa traficul nu va fi suspendat sau restricționat, ci doar va fi marit intervalul de succedare intre trenuri, a aratat Metrorex, dupa o solicitare…

- Lewis Capladi ține cu orice preț sa transforme punctul culminant al carierei sale intr-unul dintre cele mai memorabile momente ale anului 2019 – artistul de 23 de ani lanseaza cea mai sensibila și intima piesa a sa, „Before You Go”, ce va fi inclusa pe ediția extinsa a albumului sau de debut, „Divinely…

- Mai multe ONG-uri care militeaza pentru protectia mediului organizeaza astazi marsuri in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Brasov sau Constanta. Protestatarii vor sa atraga atentia asupra taierilor ilegale de copaci si a violentelor la adresa padurarilor. Daca in capitala actiunea ar urma sa inceapa la…