- Singura clinica din țara care trateaza cazurile de copii cu arsuri extensive, care au peste 20% din suprafața corpului arsa, va fi dotata cu aparatura medicala performanta, care sa le permita medicilor o ingrijire cat mai buna a copiilor. Pentru a strange fondurile necesare, 100.000 Euro, peste 550…

- Joi, 5 mai 2022, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii “Sfanta Maria” din Iași, s-a prezentat o fetița, in varsta de 4 ani, care a fost diagnosticata cu conjunctivita la ambii ochi. Fetița a dezvoltat aceasta afecțiune dupa expunerea la raze ultraviolete la Gradinița…

- Cea mai aglomerata garda a fost cea de dinaintea primei zile de Paște, in 22 -23 aprilie, cand in Unitatea de Primire Urgențe a spitalului ieșean de pediatrie au fost consultați 95 de minori. Cazuistica a fost variata. ”Un sfert dintre pacienții care s-au adresat Spitalului Clinic de Urgența pentru…

- Unul dintre gemenii de 12 ani, din județul Vaslui, care a ajuns la Spitalul de Copii din Iași in urma unui grav accident rutier, a fost operat. ”Pacientul in varsta de 12 ani, transportat la spital cu elicopterul SMURD, a fost internat in Secția de Chirurgie Plastica/ATI cu diagnosticul: șoc hemoragic,…

- La Unitatea de Primire Urgențe a spitalului se prezinta zilnic, pentru consult, pana la zece copii refugiați din zona de conflict. Aceștia au, in general, simptome precum febra, durere de gat, tuse. Dupa stabilirea diagnosticului, le sunt recomandate tratamentele și terapia necesare. Consultul pacienților…

- Relocarea Policlinicii din Alba Iulia: Spitalul Județean Alba cauta constructor pentru finalizarea lucrarilor și dotarea spațiilor Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia cauta constructor pentru finalizarea lucrarilor necesare in vederea relocarii ambulatoriului integrat in locul fostei Policlinici.…

- Primii copii din Ucraina au ajuns la Spitalul de Copii “Sf. Maria” din Iasi. Acestia au avut nevoie de consultatii si recomandari pe fondul frigului indurat pana la intrarea in Romania si al oboselii acumulate, pentru ca vorbim de ore bune petrecute pe drum. “Pana in prezent la UPU au ajuns 2 pacienti…

- Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local de luni, 28 februarie, se afla și un proiect de hotarare privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru investiția „Modernizare instalații electrice, Instalații pentru fluide medicale și Instalații pentru…