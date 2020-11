Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de zi pentru persoane varstnice din Alba Iulia va fi modernizat și extins, printr-un proiect de peste 2,4 milioane de lei. Primaria Alba Iulia a lansat joi, 5 noiembrie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii…

- O baza sportiva moderna cu teren pentru fotbal, teren multifuncțional, cladire de vestiare și parcare va fi construita in curand in municipiul Aiud, printr-o investiție a CNI de peste 5,6 milioane de lei, fara TVA. Compania Naționala de Investiții a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…

- O creșa aflata in municipiul Blaj va fi extinsta și reabilitata printr-un proiect de peste 1,9 milioane de lei, fara TVA. Primaria Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția de lucrari de construcții pentru obiectivul „Extindere, reabilitare…

- ​Achiziția a maxim 35.000 de tablete pentru elevii și profesorii din Sectorul 5 din București, contract cu o valoare estimata la peste 59,1 milioane lei, finanșat din bani publici, a fost anulata pe motiv ca nu ar mai fi oportuna, arata datele din SEAP. Licitația a fost organizata dupa ce primarul PSD…

- Primaria comunei Bistra a lansat marți, 22 septembrie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru lucrari de reparații strazi, drumuri comunale și satești. Valoarea estimata a lucrarilor este cuprinsa intre 1.600.000 și 1.900.000 de lei, fara TVA. Potrivit caietului de sarcini,…

- Ziarul Unirea Soluții pentru reducerea emisiilor de carbon, la Cugir: Sistem de bike sharing și autobuze hibrid. Licitația de peste 35 de milioane lei, lansata in SEAP Primaria orașului Cugir a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru proiectarea tehnica și execuție…

- Ziarul Unirea Drumuri modernizate in comuna Șibot: Licitația de peste 1.9 milioane, lansata in SEAP Drumuri modernizate in comuna Șibot: Licitația de peste 1.9 milioane, lansata in SEAP Primaria comunei Șibot a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziție lucrari…

- Ziarul Unirea Pachete alimentare pentru peste 400 de elevi și preșcolari dintr-o comuna din Alba. Ce vor conține Primaria comunei Unirea a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru prestari servicii catering pentru scoli in cadrul Programului-pilot conform OUG 9/2020.…