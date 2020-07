Licitație pentru eficientizarea energetică a unei grădinițe din Victoria Primaria Orașului Victoria a publicat pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice un anunț de licitație pentru execuția lucrarilor de eficientizare energetica a gradiniței de pe strada Mihai Eminescu. Se propune realizarea unei eficientizari energetice a cladirii si lucrari de reabilitare termica si de finisaje. Astfel lucrarile propuse sunt urmatoarele: • Montarea unor panouri solare pe acoperisul existent inspre latura sudica; • Realizarea unei anvelopari a cladirii cu termosisteme actuale conform cerintelor normativelor in vigoare; • Realizarea reabilitarilor finisajelor existente… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliu Județean Brașov a lansat licitația pentru realizarea unui „Studiu privind estimarea potențialului de colectare separata a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuala”. Studiul mai sus menționat face parte din categoria studiilor de cercetare sociologica, metoda de estimare fiind…

- Primaria Zarnești a publicat anunțul de licitație in sistemul electronic de achiziții publice pentru modernizarea DJ 112 H, zona Tohanița. Sectorul de drum este cuprins intre km 2+420.00 si km 3 +031.28 și este amplasat pe teritoriul administrativ al orasului Zarnesti. Imbracamintea rutiera constituita…

- Primaria Zarnești a publicat anunțul de licitație in sistemul electronic de achiziții publice pentru modernizarea DJ 112 H, zona Tohanița. Sectorul de drum este cuprins intre km 2+420.00 si km 3 +031.28 și este amplasat pe teritoriul administrativ al orasului Zarnesti. Imbracamintea rutiera constituita…

- Primaria Zarnești a scos la licitație, astazi, activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de…

- Primaria Victoria a scos la licitație proiectarea și executarea lucrrilor pentru „Inchidere depozit deșeuri Victoria”, conform normelor legale in vigoare. Estimarea valorii contractului este de 3.683.823 de lei și s-a facut cu respectarea Devizului General privind cheltuielile de capital necesare realizarii…

- Doua sectoare de drumuri comunale, in lungime totala de peste 1,3 km, aflate in intravilanul localitații Tauți din comuna Meteș, vor fi modernizate. Primaria Meteș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de…

- In ultima perioada activitatea Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Centru Brașov a fost una extrem de intensa și a avut ca principal obiectiv implicarea in vederea respectarii Ordonanțelor Militare și a protejarii consumatorului din toate punctele de vedere. ,,In perioada…