Penitenciarul Berceni va deveni parte integranta a rețelei de inchisori din Romania, aflata in subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și ar trebui dat in folosința la inceputul anului 2026, conform programarilor stabilite oficial. Deocamdata, dupa realizarea studiilor de prefezabilitate, a studiului de fezabilitate și proiectului tehnic, ANP a lansat și procedura de achiziție a lucrarilor de execuție propriu-zisa a lucrarilor pentru construirea penitenciarului de la Berceni, ce se va afla practic la marginea Ploieștiului. O inchisoare cu 100 de locuri de maxima siguranța,…

