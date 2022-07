Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brașov a lansat zilele acestea licitația pentru achiziția de ,,Echipamente TIC pentru unitațile de invațamant preuniversitar de stat din Municipiul Brașov”, respectiv achiziția de table interactive, proiectoare și ecrane de proiecție, camere web, laptopuri, tablete grafice și desktopuri. Fondurile…

- Consiliul Județean a scos la licitație contractul de achizitie publica de executie lucrari complementare de instalatii electrice in cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii Sf. Maria Iași”. Valoarea totala estimata este de 2649349,27 lei , fara TVA.…

- Mașinile a caror masa depaseste 3,5 tone vor putea ajunge in Poiana Brașov doar pe la Rașnov, dupa ce, duminica, 5 iunie, o portiune de 14 metri din zidul de sprijin al drumului care face legatura intre municipiul Brasov si statiune s-a surpat, anunța miercuri Primaria Brașov, citata de News.ro.Potrivit…

- Drumul care face legatura intre municipiul Brasov si statiunea Poiana Brasov va fi consolidat, dupa ce, duminica, o portiune din zidul de sprijin al acestui drum s-a surpat. Primaria Brasov a anuntat, luni, ca va demara de urgenta procedurile pentru efectuarea lucrarilor de consolidare, pana atunci…

- O portiune de 14 metri din zidul de sprijin al drumului care duce catre statiunea Poiana Brasov s-a surpat, zona fiind semnalizata pentru evitarea accidentelor. Municipalitatea, care are in administrare drumul, anunta ca, luni, in Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a luat decizia de consolidare…

- Astazi, 30.05.2022, a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții „Largire Calea Craiovei – Zona Targ Saptamanal”. Lucrarile vor fi executate de catre Asocierea SC COMESAD DRUMURI SRL (lider de asociere) și SC CENTRUL DE PROIECTARE și CONSULTANȚA RUTIERA SRL (asociat).…

- Intr-un comunicat dat publicitatii joi, Primaria Brasov anunta ca a transmis spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – etapa premergatoare publicarii in Sistemul electronic pentru licitatiile cu valoare mare – procedura de achizitie a proiectului tehnic si executiei pentru realizarea…

- Marți, 3 mai, au demarat lucrarile de reabilitare pe DN 18B, Targu Lapuș – Cernești, realizate de Direcția Regionala Drumuri și Poduri – DRDP – Cluj-Napoca. Acestea trebuie finalizate pana in luna iulie, prima etapa constand in frezarea drumului. ”Așa cum am anunțat luna trecuta, astazi au inceput lucrarile…