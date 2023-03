Licitație pe ciobanul nepalez: 600 euro bucata. ”Nu-ți place, în 3 luni vine altul”. EXCLUSIV Lipsa ciobanilor autohtoni este o realitate crunta a zilelelor noastre, care i-a facut pe mulți oieri sa apeleze la agențiile de recrutare care aduc forța de munca de peste mari și țari pentru a satisface cererea interna. In urma cu vreo șase luni, de exemplu, a fost bataie mare pe un lot de nepalezi aduși sa salveze oieritul autohton. N-a fost sa fie, insa, pentru ca mulți au fugit dupa doar cateva saptamani, deși aveau incheiate contracte pe un an. In toamna, o agenție de profil a adus un prim lot de 60 de nepalezi la cererea crescatorilor de ovine, au fost facute chiar și liste cu beneficiarii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

