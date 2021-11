Stiri pe aceeasi tema

- Manuscrisul enunțat de Emil Cioran in timpul crearii volumului „Cartea Amagirilor” a fost adjudecat aseara pentru 7.000 de euro in cadrul Licitației de Carte Rara, Harți și Manuscrise. Prețul a crescut in licitație de 6 ori, pornind de la 1.800 de euro, fiind cea mai mare valoare de adjudecare a unui…

- Lucrarea „The knight of death" semnata de Adrian Ghenie, cel mai bine cotat pictor contemporan roman, a fost adjudecata la pretul de 70.000 de euro. Licitatia de arta contemporana a fost organizata online de casa Artmark. Opera a fost estimata la pretul de 30.000 - 50.000 de euro, transmite agerpres.ro.

- Abraham Lincoln, Barack Obama, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Basescu și Klaus Iohannis, alaturi de Freddie Mercury sau alte figuri celebre, sunt prezente in Licitația de Arta Contemporana, organizata de A10 by Artmark, marți, 16 noiembrie. Personalitațile apar in opere de arta semnate…

- Mai multe bunuri care au aparținut lui ​Diego Maradona vor fi scoase la licitație. Printre acestea se numara casa parinților sai, doua autoturisme BMW și o scrisoare de la Fidel Castro. Aceste bunuri vor fi scoase la licitație pentru stingerea datoriilor acumulate de El Pibe D’Oro. Licitatia va avea…

- Peisaje, flori, portrete cu semnaturile unora dintre cei mai apreciati pictori si sculptori moderni si contemporani au fost vandute, joi seara, la Artmark, in Licitatia patrimoniului unei Anticariat Bucurestean. Pretul de pornire pentru toate loturile a fost de 100 de eurom, potrvit news.ro.…

- Tradițional, Casa de Licitații A10 by Artmark scoate la licitație, sub marca Hanul cu Tei 1833, in fiecare sezon, un impresionant stoc de opere de arta cu prețul unitar de pornire de doar 100 de euro. In noul sezon al pieței romanești de arta, care a debutat saptamana trecuta, Artmark propune…

- O colectie numismatica, alcatuita din 133 de piese din Romania, majoritatea din argint, va fi scoasa la vanzare la pretul de pornire de 140.000 de euro la o licitatie organizata in format hybrid, pe 23 septembrie, de casa Artmark. Monedele din perioada 1867-1982 provin din colectia de numismatica…