- Violeta Stoica 26 februarie 2020. Ziua in care toți romanii au fost cuprinși de panica la auzul veștii ca a fost confirmat primul caz de infectare cu coronavirus in Romania. La jumatatea lunii martie, mai precis pe data de 13 martie, a aparut și primul prahovean diagnosticat cu Covid-19, un tanar de…

- Pana astazi, 3.029 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 16.08.2020 (10:00) – 17.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 38 de decese (21 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bacau, Bihor, Caraș-Severin,…

- Pana astazi, 2.150 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 23.07.2020 (10:00) – 24.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 24 de decese (13 barbați și 11 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Bacau, Bihor, Caraș-Severin,…

- Peste 1.100 de cazuri noi de COVID-19 in Romania Foto: Arhiva/ MApN Pâna vineri, 24 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 42.394 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). În urma testelor efectuate la nivel…

- Potrivit acestor date, numarul deceselor din Romania ar putea sa se dubleze la 15 august, ajungand, in mai puțin doua luni, la peste 3.000. Iar previziunile experților nu sunt deloc blande, intrucat numarul total de morți de pana la 15 august s-ar putea dubla in jurul datei de 15 septembrie, astfel…

- "Discutam recomandarile Grupului tehnico-științific. S-a evaluat tot ce a insemnat cele doua saptamani, in care au crescut cazurile noi, cazurile in ATI, decesele. Recomandarile sunt de a amana noile masuri de relaxare pentru 1 iulie. La nivelul grupului tehnico-știintific s-a decis sa amanam…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni, 269 de cazuri noi de coronavirus, numarul total a ajuns la 26.582. De asemenea, 22 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, bilantul deceselor ajungand la 1.634. Citeste si: Nelu Tataru: "Ne gandim si la restrictionarea circulatiei in anumite…

- 269 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din doar 4.779 de teste prelucrate, iar alte 22 de decese au fost raportate. Procentul cazurilor depistate in numarul de teste este 5,6%. Bilanțul total al infectarilor ajunge la 26.582, in timp ce numarul deceselor…