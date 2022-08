Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara cauta firma care sa se ocupe cu realizarea documentației pentru extinderea și modernizarea complexului sportiv Bega. Firma care va caștiga contractul aflat in licitație pe SEAP va caștiga 240.000 de lei. In baza contractului, vor fi prestate servicii avand ca obiect: „ET +DALI–Refuncționalizare,…

- Consiliul Județean Alba vrea sa modernizeze drumul județean DJ 704A: Licitația pentru proiectare, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba vrea sa modernizeze drumul județean DJ 704A: Licitația pentru proiectare, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Primaria Timișoara se pregatește sa dea 1,1 milioane de lei pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru un drum nou, cu doua benzi pe sens, in lungime de 2,72 kilometri. Este vorba despre o șosea care sa lege strada Garii de viitoarea centura de vest, cunoscuta sub numele de ”Radiala vest”.…

- Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de catre Domeniul Vladoi, din judetul Constanta. Mediul a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii…

- Trei strazi din cartierul Ronaț vor primi mai mulți bani de la bugetul local pentru a fi reabilitate, conform unei hotarari aprobate de Consiliul Local Timișoara. Forțata de creșterea prețurilor la materialele de construcții, Primaria a solicitat actualizarea devizului pentru lucrarile programate pe…

- Consiliul Județean Cluj a publicat in SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul de participare avand ca obiect continuarea lucrarilor de modernizare și reabilitare pe Lotul 1 al Drumului Bistriței.

- Municipalitatea cauta proiectant și asistența tehnica in vederea realizarii obiectivului de investiție „Modernizare spațiu public – zona cuprinsa intre bulevardul Cetații, strada Gheorghe Lazar, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului – zone verzi, infrastructura rutiera, utilitați publice”.

- FOTO: Sala de sport școlara cu tribuna de 154 de locuri și vestiare, la Petrești. Licitația, lansata in SEAP. Cum va arata O sala de sport școlara urmeaza sa fie construita in curand la Petrești, printr-o investiție de peste 7,1 milioane de lei. Proiectul prevede si amenajarea incintei prin realizarea…