Licitaţie la Iaşi: cât ne va costa deszăpezirea drumurilor judeţene în umătoarele patru ierni? Licitatia pentru acordul cadru privind activitatea de dezapezire pe drumurile judetene in perioada 1 noiembrie 2022 – 15 martie 2026 s-a finalizat. Din cele doua oferte depuse, Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor a constatat ca doar una este admisibila, oferta care a si fost desemnata castigatoare. Ea vine din partea asocierii Eky-Sam - Enviro Construct, iar valoarea contractului este de 44 milioane de lei. Printre dotarile solicitate, oferta castigatoare a trebuit sa aiba prevazute 41 de autobene dotate cu lame si raspanditoare de material antiderapant, 12 autogredere,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

