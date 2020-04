Stiri pe aceeasi tema

- In județul Mureș a fost inregistrat un nou deces provocat de infecția cu Covid-19. Numarul total de decese in județul nostru a ajuns la 24, informeaza prefectura Mureș. Barbat, 62 ani din județul Mureș – brancardier la Spitalul Clinic Județean Mureș. Data internarii: 14.04.2020, la Spitalul Clinic Județean…

- Echipa proiectului ”Spitale Color” a pus in vanzare, prin licitație, 50 de tablouri donate de artista Madalina Radu (LiviArt.ro). In fiecare zi sunt licitate patru picturi, iar banii sunt distribuiți spre Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud și spre Spitalul Municipal din Hunedoara. Banii obținuți din…

- Conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș, iși exprima profunda mulțumire și recunoștința pentru donația din data de 16 aprilie 2020 venita din partea Guvernului Ungariei. ”Aceasta donație a fost facuta catre Spitalul Clinic Județean Mureș și consta in echipamente de protecție: combinezoane, maști…

- Echipa proiectului „Spitale Color” pune in vanzare, prin licitație, in fiecare zi de luni pana vineri patru tablouri donate de artista Madalina Radu , realizate sub semnatura Liviart.ro , iar banii obținuți din vanzare vor fi oferiți Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. „Numarul in creștere al cazurilor…

- Prin rectificare bugetara, votata azi de aleșii județeni, Spitalul Clinic Județean Mureș primește aproape 2 milioane 300 de mii de lei de la Ministerul Sanatații pentru reactivi in vederea testarii COVID, materiale de laborator și materiale de protecție și dezinfectare. Spitalul mai primește o donație…

- In timp ce toata Europa se afla in carantina din cauza pandemiei de COVID-19, Belarus reprezinta excepția continentului, ignorand avertismentele Organizației Mondiale a Sanatații. In fostul stat sovietic, viața continua ca inainte: inca se joaca fotbal, restaurantele au ramas deschise, iar adunarile…

- Presedinta Partidul Socialistilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanii, a anuntat ca PSRM va cere tuturor partidelor, care au obtinut finantare de la stat, in urma rezultatelor alegerilor, sa doneze banii in sprijinul sistemului medical din Republica Moldova, pentru porocurarea de utilaje medicale,…