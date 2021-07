Licitație dubioasă la Primăria Bistrița! Dă 10 milioane de lei pentru combinezoane, halate și dezinfectanți în școli Primaria Bistrița a pus la bataie 10 milioane de lei, din fonduri europene, pentru a pregati școlile din municipiu…pentru pandemie. Daca aruncam un ochi pe ce achiziționeaza municipalitatea, constatam ca școlile vor fi mai toate chiar și decat spitalele care tratau bolnavii de Covid. Asta in condițiile in care ieri, de exemplu, nu s-a inregistrat niciun caz de Covid in județ. In luna martie, Primaria Bistrița organiza una dintre cele mai importante licitații din acest an. Valoarea totala a acesteia trecea de 10 milioane de lei și viza achiziție de produse. Ce cumpara Primaria Bistrița cand inmugureau… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

