Licitatie de peste 707 milioane de lei organizata de ABADL: 15 firme se bat“ pentru executia lucrarilor de reducere a eroziunii costiere (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC va scoate din conturi peste 161 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor. In acest sens, va fi organizata o procedura de achizitii publice pentru…

- Administratia Nationala Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral cheama in judecata societatea Mehmetoglu SRL, Municipiul Constanta, Consiliul Local Constanta si Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice.Pe scurt, oficialii ABADL sustin ca in acest proces cer "restituirea…

- Valoarea estimata a acestora se ridica la 648.044 lei (fara TVA), din care serviciile de proiectare reprezinta 26.515 de lei (18.010 lei proiectare si 8.505 lei asistenta tehnica din partea proiectantului), executia lucrarilor reprezinta 601.952 de lei, iar organizarea de santier si cheltuielile conexe…

- Este scandal de proportii dupa ce Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) a decis anularea proiectului de transformare a unui sector de plaja din municipiul Constanta intr-una terapeutica, dedicata persoanelor cu dizabilitati. Organizatia Centrul de Autism “Marea Neagra”, mentioneaza…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral scoate la licitatie contractul "Servicii de pregatire pentru sezonul estival 2018 a plajelor litoralului Marii Negre aflate in administrarea ANAR ABADLldquo;, in valoare estimata de 409.776,98 de lei. Societatile interesate de acest contract vor depune…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC este gata sa plateasca circa 19.350.000 de lei pentru achizitia de electricitate. Contractul care va fi scos la licitatie consta in furnizare de energie electrica la inalta, medie si joasa tensiune la 9 puncte de consum, conform…

- Autoritatile au in plan atragerea unui buget de 600 de milioane de euro prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), in perioada 2018 - 2023 in vederea derularii unui program pentru combaterea eroziunii costiere, se arata in Programul de guvernare 2018 - 2020, la capitolul "Politici de…