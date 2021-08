Stiri pe aceeasi tema

- Pista de atletism pentru Stadionul CIL din Municipiul Blaj: Licitația de peste 600.000 de lei, lansata in SEAP Pista de atletism pentru Stadionul CIL din Municipiul Blaj: Licitația de peste 600.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii medicale, in cadrul proiectului „O viata mai buna pentru seniorii din Mica Roma – Municipiul Blaj, judetul Alba”. Valoarea totala estimata a investiției este de 152.519,40, fara TVA. Proiectul…

- Primaria Cugir a lansat o noua licitație pentru reabilitarea, modernizarea și echiparea cu infrastructura educaționala a doua cladiri – cu funcțiunea de școala, aparținand Școlii Gimnaziale Singidava. Valoarea totala a lucrarilor este de peste 8,5 milioane de lei. Primaria Cugir a lansat miercuri,…

- In scopul imbunatațirii starii de sanatate a populației, in condițiile compatibilizarii sistemului sanitar romanesc cu a celorlalte state ale Uniunii Europene, a redresarii și dezvoltarii asistenței medicale, inclusiv a sistemului de urgența prespitalicesc, Primaria Municipiului Blaj dorește sa amenajeze…

- Licitație pentru panouri de semnalizare pentru obiective turistice din Alba, lansata de Consiliul Județean: Unde vor fi amplasate Licitație pentru panouri de semnalizare pentru obiective turistice din Alba, lansata de Consiliul Județean: Unde vor fi amplasate Consiliul Județean Alba a lansat recent,…

- Primaria Municipiului Blaj a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziții, in cadrul proiectului „Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj”. Valoarea totala estimata a investiției este de 2.723.936.72 de lei, fara TVA. Lot 1 – Echipamente medicale…

- Subzidirea cladirii Gradinițelor cu program prelungit nr. 8 și nr. 9 din Alba Iulia: Licitația de 75.000 de lei, lansata in SEAP O licitație pentru proiectul „Lucrari de reparatii curente la gradinitele cu program prelungit nr. 8 si nr. 9 din municipiul Alba Iulia” a fost lansata in Sistemul Electronic…

- Licitație pentru reabilitarea și consolidarea DJ 107H, drumul de acces la Centrul de deșeuri Galda de Jos: Ce valoare are investiția Consiliul Județean Alba a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de construcții, in cadrul obiectivului de investiție “Reabilitare…