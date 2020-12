Licitație de peste 42 de milioane de lei, anulată din cauza unor abateri Licitația pentru realizarea drumului Valea de Pești pana la limita cu județul Gorj a fost anulata. In toamna acestui an, Consiliul Județean Hunedoara a scos la licitație publica lucrarile de modernizare a Drumului Județean 672 C, din Valea de Pești (Uricani) pana la limita județului Hunedoara, cu județul Gorj. Lucrarile au o valoare de 42 de milioane de lei, iar drumul trece pe langa barajul de acumulare de la Valea de Pești, peste Munții Vilcan. Procedura a fost anulata, conform portalului de achiziții publice, pe motiv de ”abateri grave de la prevederile legislative afecteaza… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

