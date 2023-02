Licitație de peste 2,6 milioane de lei pentru site-ul prin care timișorenii vor interacționa cu primăria Primaria Timișoara a anunțat ca a lansat licitația de achiziție a serviciilor digitale in vederea realizarii și implementarii unui portal unic in relația dintre cetațeni, firme și administrația locala. Portalul unic va furniza servicii digitale atat persoanelor fizice, cat și celor juridice, in relația acestora cu administrația locala, intr-un mod accesibil și intuitiv. „In ultima […] Articolul Licitație de peste 2,6 milioane de lei pentru site-ul prin care timișorenii vor interacționa cu primaria a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

