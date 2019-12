Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Alba Iulia cumpara utilaje in valoare de peste 1,8 milioane de lei, pentru repararea și intreținerea, in regim propriu, a drumurilor nemodernizate aflate in administrare. Primaria municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație…

- Localitatea Șeușa va fi legata de zona industriala Ciugud printr-un drum de acces de aproximativ 1,7 kilometri. Proiectul de 2,8 milioane de euro prevede construirea unui pod nou peste raul Mureș și realizarea a doua sensuri giratorii, pe șoseaua ce leaga Alba Iulia de Teleac și in satul Șeușa. Traseul…

- Primaria Ciugud a reziliat contractul pentru un pod de aproape 150 de metri peste raul Mureș, care urmeaza sa fie consruit in apropiere de satul Șeușa și care va scurta accesul locuitorilor comunei in Alba Iulia cu aproximativ 7 kilometri. Reprezentanții instituției spun ca cel care a solicitat rezilierea…

- Au inceput lucrarile la cel mai mare proiect al Iașului de pana acum. Dezvoltatorul Daniel Niculita propune un nou cartier de blocuri destul de indrazneț. A pus la bataie 50 de milioane de Euro pentru a realiza unul dintre cele mai mari proiecte ale Iașului. In luna septembrie s-a dat startul proiectului…

- Ziarul Unirea Secție noua și moderna de recuperare, medicina fizica și balneologie la Spitalul Județean de Urgența Alba. Investiție de 20 de milioane de lei de la CJ Alba Secție noua și moderna de recuperare, medicina fizica și balneologie la Spitalul Județean de Urgența Alba. Investiție de 20 de milioane…

- Ziarul Unirea Antena unui operator de telefonie din Alba Iulia de pe un bloc, evacuata dupa 17 ani de proprietarul unui apartament care a obținut o decizie in instanța Antena unui operator de telefonie din Alba Iulia de pe un bloc, evacuata dupa 17 ani de proprietarul unui apartament care a obținut…

- Prin masurile anunțate, USR și PLUS au fost de multe ori de neințeles, dar ultima le intrece pe toate: Se lauda ca vor desființa Programul Național de Dezvoltare Locala, prin care județului Alba i s-au alocat, din 2016, aproape 200 de milioane de euro. De precizat este ca o parte dintre proiecte au…

- Prin masurile anunțate, USR și PLUS au fost de multe ori de neințeles, dar ultima le intrece pe toate: Se lauda ca vor desființa Programul Național de Dezvoltare Locala, prin care județului Alba i s-au alocat, din 2016, aproape 200 de milioane de euro. De precizat este ca o parte dintre proiecte au…