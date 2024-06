Stiri pe aceeasi tema

- In cazul unui buletin pierdut, primul pas pe care va trebui sa il faci va fi sa te prezinți la Direcția Generala pentru Evidența Persoanelor in termen de 24 de ore pentru a anunța pierderea actului de identitate.De asemenea, va mai fi nevoie sa completezi o declarație pe propria raspundere in care…

- Compania Nationala „Posta Romana” (CNPR) informeaza ca a inceput livrarea pensiilor din data de 27 aprilie, cu cinci zile inainte de calendarul lunar pentru distribuirea acestora, si estimeaza ca pana la sfarsitul zilei de vineri se va apropia de procentul maxim de livrare. Cei la care nu vor ajunge…

- Directorul general al Postei Romane, Valentin Stefan, a anuntat miercuri ca pensiile vor fi livrate pana de sarbatorile de Paște. El a precizat ca, in functie de momentul in care vor intra banii in conturile companiei, salariatii vor fi rugati sa lucreze intr-o zi libera, fie pe 1 mai, fie pe 3 mai.

- Premierul Marcel Ciolacu este nemulțumit de greva de la Poșta Romana și i-a cerut directorului sa rezolve rapid problema, ca nu cumva sa apara intarzieri la plata pensiilor. Așadar și premierul Marcel Ciolacu se cam teme ca greva de la Poșta Romana sa nu afecteze distribuirea pensiilor catre beneficiarii…

- Angajati ai Companiei Nationale ‘Posta Romana’ intra de luni, ora 00:00, in greva, cerand cresterea cu 400 lei net a salariilor angajatilor, precum si majorarea sporului de loialitate, informeaza Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania, printr-un comunicat. ‘Au trecut 115 zile de cand conducerea…

- TOP Management ING SRL va consulta Primaria Negru Voda in vederea depunerii unor proiecte in cadrul Programului Regional Sud Est 2021 ndash; 2027. TOP Management ING SRL este detinuta de Bogdan Daniel Banu. Primaria Negru Voda a atribuit, pe data de 27 martie 2024, societatii TOP Management ING SRL…

- Primaria Galda de Jos amenința CJ Alba cu rezilierea in instanța a contractului pentru centrul de management al deșeurilor Primaria Galda de Jos, pe teritoriul careia se afla centrul integrat de management al deșeurilor din județ, acuza Consiliul Județean Alba ca nu și-a indeplinit promisiunile de la…

- Membrii Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) vor intrerupe lucrul, miercuri dimineata, timp de doua ore, in aproape toate oficiile postale din tara, ca urmare a grevei de avertisment anuntata de liderii sindicali, transmite Agerpres. Potrivit organizatiei sindicale, intre orele 8.00…