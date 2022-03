Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) Iași a reacționat prompt la criza de refugiați din Ucraina și a oferit soluții concrete la criza umanitara prin care aceștia trec. UMF a discutat cu cadrele didactice de la Universitațile de Medicina din Ucraina și continua sa susțina cadrele…

- Echipa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” Suceava este alaturi de refugiatii din Ucraina. Capitanul Alin Galeata, purtator de cuvant la ISU „Bucovina” Suceava ne-a vorbit despre voluntari dar si refugiati in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/9-mar-Alin-Galeata.mp3

- „Crucea Rosie Romana” sare in ajutorul refugiatilor din Ucraina. Andra Barbarie, director „Crucea Rosie Romana” Filiala Iasi, in direct la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/9-mar-refugiati-BD-Adina-Suhan.mp3 FOTO: Facebook

- #LunaSiguranțeiPeNet , evenimente organizate pentru a sprijini copiii și adolescenții sa foloseasca internetul in siguranța. In aceasta perioada, haker-ii se folosesc de razboiul din Ucraina pentru a initia capmanii false pentru ajutoare umanitare si de a extrage bani in mod fraudulos. Silviu Stahie…

- Andra Barbarie, director „Salvati Copiii” Filiala Iasi, in direct la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/9-mar-refugiati-BD-Adina-Suhan.mp3 In aceste momente ne concentram eforturile catre sprijinirea refugiaților ucraineni care fug din calea razboiului. Impreuna…

- Soprana Romina Turcan ajuta refugiatii din Ucraina si a fost cu noi in direct la matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/7-mar-soprana.mp3 Va invitam la un spectacol de muzica și dans contemporan, completate armonios de un joc spectaculos de lumini,…

- Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” sarbatorește, zilele acestea, 133 de ani de activitate. Elevii și cadrele didactice au gandit un program care se desfașoara pe parcursul mai multor zile, ținand cont de restricțiile impuse de normele sanitare, dar și de lucrarile de renovare care se defașoara…

- La Colegiul Național „Nicu Gane" din Falticeni (CNNG) continua campania de modernizare a salilor de clasa. Dupa ce in luna noiembrie a fost inaugurata prima sala de clasa SMART cu sprijin din mediul privat, un alt sponsor s-a alaturat demersului și a facut un cadou inedit elevilor ...