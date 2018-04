Licitația pentru „centura” Bârladului, afost contestată pe ultima sută de metri In timp ce toata suflarea Barladului aștepta ca, in aceste zile, adica la opt luni și jumatate de la declanșarea procedurii de licitație, sa afle numele firmelor care vor proiecta și executa varianta de ocolire, s-a inregistrat o noua contestație. Așa se face ca termenul limita a fost mutat pe 29 noiembrie, timp in care au fost depuse cinci oferte din partea a 13 constructori romani, italieni și spanioli, care s-au grupat in patru asocieri. Potrivit calendarului oficial, firmele au avut la dispoziție pana pe 21 septembrie, ora 16, sa-și depuna dosarele. Numai ca, așa cum se intampla in cazul tuturor… Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

Sursa articol si foto: vasluion.ro

