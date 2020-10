Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației (MLPDA) a finalizat licitația pentru 51 autobuze electrice de 12 metri lungime destinate transportului public din Alba Iulia, Buzau, Constanța și Ploiești. Cele noua mașini vor intra in flota Trans Bus și vor contribui la creșterea calitații…

- Sibiul este in top cinci al celor mai atractive orașe din Romania, potrivit unui barometru urban privind calitatea vieții realizat de Banca Mondiala și Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației. Primele in top sunt București, Cluj Napoca, Brașov și Timișoara, informeaza Mediafax.In…

- Serviciile de sanatate, poluarea aerului si infrastructura rutiera sunt cele mai importante trei probleme urbane, arata un sondaj derulat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei si Banca Mondiala, potrivit caruia in noua orase nivelul de satisfactie depaseste 90% (Cluj-Napoca,…

- Nu va grabiți sa credeți ca veți circula la Timișoara in autobuze electrice pe bani europeni, dar trebuie sa țineți minte ca Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației face tot ce poate ca licitația de cumparare a acestora sa se finalizeze. Ministrul Ion Ștefan s-a aflat joi la Timișoara,…

- Vestea buna s-a transformat in veste rea! Pe strazile Timișoarei nu vor circula prea curand autobuze electrice, pentru ca licitația lansata in urma cu un an și jumatate de Ministerul Dezvoltarii a fost anulata. Secretarul de stat Catalin Iapa ne asigura inca din iunie ca partea grea a trecut.