- CNAIR a transmis spre publicare in JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) anuntul de participare aferent contractului de achizitie publica pentru proiectarea si executia, respectiv pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors, Subsectiunea…

- In acest an ar trebui sa fie finalizate lucrarile pe cateva tronsoane dintre Deva și Arad, unde se lucreaza de ani buni, iar in a doua parte din 2023 ar trebui sa se reia circulația pe linia București - Giurgiu, inchisa din 2005. Tot in acest an ar trebui sa demareze lucrari pe tronsoane dintre Cluj…

- Sectiunea Suplacu de Barcau – Chiribis (26,35 km) a Autostrazii Transilvania a fost relansata in licitatie, iar 15 martie 2023 este data limita pentru depunerea ofertelor, a anuntat, joi, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. „Contractul…

- Tabara de colinde – 2022 organizata la Manastirea Oașa și la Schitul Gabud In perioada 20-28 decembrie, la Manastirea „Sfantul Mare Mucenic Pantelimon” de la Oașa și la Schitul „Sfantul Ioan Evanghelistul” de la Gabud, s-a desfașurat Tabara de colinde - 2022, care a reunit peste 500 de tineri țara…

- In anul 2022, Poliția de Frontiera a oprit o cantitate enorma de deșeuri provenind din țari din Uniunea Europeana. Este vorba de 17 state UE (Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Belgia, Bulgaria, Germania, Austria, Ungaria, Elvetia, Olanda, Serbia, Italia, Suedia, Danemarca, Franta,…

- Specialiștii din cadrul rezervației „Dunele Marine de la Agigea” au identificat o noua specie de insecta pentru Romania, din ordinul Coleoptera (insecte cunoscute popular sub numele de gandaci, fara a se confunda cu gandacii de bucatarie, care fac parte dintr-un ordin separat – Blattodea), potrivit…

- Stefan Hrusca revine cu turneu national de colinde, dupa trei ani de absenta! Hrușca va readuce magia sarbatorilor in inimile romanilor, susținand o serie de concerte de Craciun, in mai multe localitați din Romania. Dupa trei ani de pauza, cantecele de iarna si colindele traditionale romanesti vor ajunge…

- Radu Tuculescu este unul dintre cei mai prestigiosi romancieri ai generatiei '80 si un dramaturg roman cunoscut, insa mai mult peste hotarele tarii. Radu Tuculescu este unul dintre cei care au pus bazele Televiziunii Romane de la Cluj, este primul infiintator al unei trupe de pantomima la noi in tara,…