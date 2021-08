Licitația pentru achiziția a 40 de trenuri electrice a fost anulată din nou Autoritatea de Reforma Feroviara a anunțat, luni, ca a anulat licitația pentru achiziția a 40 de trenuri electrice regionale (RE-R), cel mai mare contract de achiziție material rulant din Romania, și ca va organiza o noua licitație pentru aceste rame. Licitația a fost lansata inițial pe 3 aprilie 2019, adica acum aproape doi ani și […] The post Licitația pentru achiziția a 40 de trenuri electrice a fost anulata din nou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

