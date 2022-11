Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia pentru achizitia a 20 de trenuri de lung parcurs a fost anulata automat in sistemul de achizitii publice, in conditiile in care niciunul dintre cei cinci ofertanti inscrisi nu au depus o oferta, a anuntat marti Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a anunțat ca suspenda licitația pentru achiziția a 62 de trenuri electrice regionale, decizia venind in urma unor contestații care au fost admise de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC).

- ARF transmite, luni, ca, prin achizitia acestor locomotive, calatorii vor avea un nivel de siguranta si confort la standarde europene. Cele 16 locomotive electrice, care vor asigura legatura directa intre marile orase ale Romaniei, trebuie sa asigure: – viteze de circulatie de pana la 200 km/h; –…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis in SICAP anuntul de participare aferent proiectului de investitii "Achizitia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile sa tracteze pana la 16 vagoane de calatori", cu o valoare estimata de 400 milioane de lei (fara TVA).…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara anunta ca deschide seria achizitiilor de material rulant prin Planul National de Redresare si Rezilienta si organizeaza licitatie pentru achizitionarea a 20 de trenuri electrice.

